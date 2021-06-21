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Сотрудники ПДН Кировского района Северной Осетии проводят профилактические лекции в пришкольных лагерях дневного пребывания

В рамках ОПМ «Курорт - 2021» и профилактического мероприятия, приуроченного ко «Дню борьбы с наркоманией» инспекторы ПДН Кировского района Северной Осетии проводят в пришкольных лагерях  дневного пребывания детей  профилактические лекции по  здоровому образу жизни.

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