Сотрудники ПДН Кировского района Северной Осетии проводят профилактические лекции в пришкольных лагерях дневного пребывания

В рамках ОПМ «Курорт - 2021» и профилактического мероприятия, приуроченного ко «Дню борьбы с наркоманией» инспекторы ПДН Кировского района Северной Осетии проводят в пришкольных лагерях дневного пребывания детей профилактические лекции по здоровому образу жизни.
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