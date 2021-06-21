Сотрудники ПДН Кировского района Северной Осетии проводят профилактические лекции в пришкольных лагерях дневного пребывания

В рамках ОПМ «Курорт - 2021» и профилактического мероприятия, приуроченного ко «Дню борьбы с наркоманией» инспекторы ПДН Кировского района Северной Осетии проводят в пришкольных лагерях дневного пребывания детей профилактические лекции по здоровому образу жизни.