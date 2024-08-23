Не звони им, не звони: мошенники придумали схему с нетипичным входом в «Госуслуги»

Мошенники стали рассылать фишинговые письма, где предупреждают, что в личный кабинет адресата на «Госуслугах» якобы вошли с нового устройства — чтобы обезопасить данные, нужно позвонить по указанному номеру.
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