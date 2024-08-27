Европейские рынки отреагировали на геополитические риски и ожидания снижения ставок

Европейские фондовые рынки в понедельник торговались разнонаправленно под влиянием двух факторов. Обострение ближневосточного и российско-украинских конфликтов,, привела к росту цен на энергоносители, актуальному для промышленности ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии