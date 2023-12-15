Baldur's Gate 3 – самая продаваемая игра на Xbox на данный момент Baldur’s Gate 3 на данный м...

Baldur's Gate 3 – самая продаваемая игра на Xbox на данный моментBaldur’s Gate 3 на данный момент является самой продаваемой игрой на Xbox, и, похоже, огромный успех ролевой игры от Larian Studios не только не закончился на PC и PS5, но и нашел дальнейшее подтверждение на… источник.