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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Baldur's Gate 3 – самая продаваемая игра на Xbox на данный момент Baldur’s Gate 3 на данный м...

Baldur's Gate 3 – самая продаваемая игра на Xbox на данный момент Baldur’s Gate 3 на данный м...

Baldur's Gate 3 – самая продаваемая игра на Xbox на данный моментBaldur’s Gate 3 на данный момент является самой продаваемой игрой на Xbox, и, похоже, огромный успех ролевой игры от Larian Studios не только не закончился на PC и PS5, но и нашел дальнейшее подтверждение на… источник.

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