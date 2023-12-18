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Стало известно, что «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова расторгла помолвку с американским комиком и вернулась в Россию

Стало известно, что «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова расторгла помолвку с американским комиком и вернулась в Россию

Анна Линникова снова свободна. Первая красавица России разорвала помолвку с американцем и вернулась на Родину.

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