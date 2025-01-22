Израиль увеличивает добычу газа на шельфе Средиземного моря По итогам 2024 года добыча газа в левантийском бассейне Средиземного моря выросла на 12%.
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Израиль увеличивает добычу газа на шельфе Средиземного моря По итогам 2024 года добыча газа в левантийском бассейне Средиземного моря выросла на 12%.
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