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Только сопротивление: Хаменеи пообещал и дальше поддерживать «Хизбаллу»

Только сопротивление: Хаменеи пообещал и дальше поддерживать «Хизбаллу»

Моджтаба Хаменеи направил письмо главе ливанской «Хизбаллы» Наиму Касему. Иранский лидер подтвердил неизменную поддержку группировки и назвал защиту сил сопротивления одной из стратегических задач Тегерана.

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