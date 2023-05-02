Марочко: недельные потери ВСУ в живой силе и боевой технике увеличились в два раза

Потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю увеличились в два раза, это происходит на отдельных участках линии фронта, сообщил журналистам ТАСС подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.