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Марочко: недельные потери ВСУ в живой силе и боевой технике увеличились в два раза

Марочко: недельные потери ВСУ в живой силе и боевой технике увеличились в два раза

Потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю увеличились в два раза, это происходит на отдельных участках линии фронта, сообщил журналистам ТАСС подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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