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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Санз» явно просто хотели избавиться от Деандре Эйтона. Что-то произошло внутри организации»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением, что внутренний конфликт стал причиной, почему «Финикс» твердо решил расстаться с центровым Деандре Эйтоном.

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