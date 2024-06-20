Оптимальное хранение вещей в детской комнате: 9 идей для порядка и уюта Алёна Юрьева В каждой семье с маленькими детьми важно иметь систему хранения игрушек и вещей, которая не только поддерживает порядок, но и способствует развитию ответственности у детей.