Оптимальное хранение вещей в детской комнате: 9 идей для порядка и уюта Алёна Юрьева В каждой семье с маленькими детьми важно иметь систему хранения игрушек и вещей, которая не только поддерживает порядок, но и способствует развитию ответственности у детей.
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