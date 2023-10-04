Тайвань обвинил Китай в манипуляции опросами общественного мнения

Китай оказывает влияние на компании, занимающиеся на Тайване опросами общественного мнения, чтобы повлиять на результаты президентских выборов 2024 года, заявил глава Бюро национальной безопасности острова Цай Минь-йен 4 октября, сообщил портал Taiwan News.
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