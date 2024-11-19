Расстрелянный Герой Советского Союза: за что Хрущев казнил лётчика Петра Полоза

Есть несколько версий совершения этого странного преступления. Не менее интересна и мотивация судьи, выносившего расстрельный приговор – предполагают, что ему давали соответствующее указание напрямую из ЦК КПСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии