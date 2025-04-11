Неожиданный побег: Друг Зеленского покинул страну без предупреждения Ирэн ОрлонскаяРуслан Ханумак, близкий друг президента Украины Владимира Зеленского, покинул страну в июле 2024 года, не попрощавшись с родными и знакомыми.
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