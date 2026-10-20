Политолог Алексей Чихачев: Франция погружается в глубокий кризис на фоне протестов 19 октября 2026 Дмитрий Попов Протесты во Франции, 17 октября 2026 года.
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