В Екатеринбурге построят десятки школ и детских садов: список

В Екатеринбурге в период с 2026 по 2033 годы построят десятки школ и детских садов. При этом у некоторых уже работающих заведений появятся дополнительные корпуса, следует из приказа министерства образования и молодежной политики региона о перспективных объектах, опубликованном на сайте ведомства.