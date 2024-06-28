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Хроника происшествий в Бобруйском районе.

Хроника происшествий в Бобруйском районе.

Обнаружен и уничтоженВблизи аг. Телуша обнаружен дикорастущий мак, произрастающий на площади 1,2 га.Факт произрастания сорной растительности, содержащей высокую концентрацию опиоидных веществ, выявлен 18 июня в рамках специальной программы ´МАК´ сотрудниками ГТО, ГНиПТЛ ОВД Бобруйского райисполкома.

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