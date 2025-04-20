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Киев доведёт: чем может обернуться для Украины нарушение перемирия

Киев доведёт: чем может обернуться для Украины нарушение перемирия

Украина на сегодняшний день готова только предлагать варианты перемирия - но никак не соблюдать их. В этом сошлись все опрошенные "Известиями" эксперты, подводя итоги пасхального перемирия, которое 18 апреля установил президент РФ Владимир Путин.

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