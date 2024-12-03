В облцентре поступок сотрудников полиции спас жизнь трёхлетнему мальчику

Бабушка малыша обратилась к правоохранительным органам за помощью в непростой ситуации Поступок смоленских полицейских спас трёхлетнего ребёнка, который долгое время не приходил в себя после потери сознания.
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