Больше 3 млн кубометров древесины заготовили в 2023 году в Приморье

В Приморском крае объем заготовки древесины в 2023 году увеличился на 6%. По итогам года он составил 3,4 млн кубометров, практически достигнув досанкционного уровня, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Рослесхоза.
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