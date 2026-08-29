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Газета.ру

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Ловчев: пенальти в ворота "Факела" в матче с "Зенитом" назначен по делу

Ловчев: пенальти в ворота "Факела" в матче с "Зенитом" назначен по делу

Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев заявил в эфире «Матч Премьер», что пенальти в ворота воронежского «Факела» в матче с петербургским «Зенитом» назначен по делу.

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