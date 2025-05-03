США разработали новые санкции против России – Reuters

Власти США разработали новые экономические санкции против России, включая меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к подписанию мирного соглашения с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии