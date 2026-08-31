Худой и с сединой: фанаты обсуждают редкое фото тайного зятя Ларисы Долиной

Фанаты обсуждают снимок, сделанный во время семейного отпуска. Лариса Долина Социальные сетиДочь народной артистки Ларисы Долиной опубликовала в соцсетях кадр, привлекший внимание фанатов.
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