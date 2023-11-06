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«Укроборонпром»: Началось серийное производство украинского аналога «Шахедов»

«Укроборонпром»: Началось серийное производство украинского аналога «Шахедов»

В государственном концерне «Укроборонпром», занимающемся разработкой и производством вооружений, заявили, что в стране началось серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аналогичных иранским «Шахедам» и даже лучше.

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