Юрий Трутнев провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики

Встреча состоялась накануне с участием губернатора Архангельской области Александра ЦыбульскогоВ повестку заседания госкомиссии вошли вопросы разработки программы арктического судостроения в целях обеспечения грузопотока Северного морского пути, обсуждение комплексного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, ход реализации северного завоза.
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