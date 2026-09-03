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Мотоциклист вылетел с дороги и разбился насмерть под Бийском

Мотоциклист вылетел с дороги и разбился насмерть под Бийском

28-летний мотоциклист погиб в результате ДТП на федеральной трассе под Бийском в ночь на 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ССМП города.

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