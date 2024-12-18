От испытаний к победе: любовный гороскоп для Тельца на 2025 год

Тельцы, известные преданностью и надежностью, часто находят утешение в привычном. Однако как бы представители этого зодиакального круга ни стремились контролировать свою жизнь, Новый 2025 год подкинет представителям этого знака Зодиака неожиданные испытания в любви.
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