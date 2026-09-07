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stroimdom21

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Черноплодка без терпкости: пять способов заготовки, которые меняют отношение к ягоде

Черноплодка без терпкости: пять способов заготовки, которые меняют отношение к ягоде

Каждую осень наблюдаю одну и ту же историю: кусты черноплодной рябины стоят усыпанные тёмными гроздьями, а люди проходят мимо, вспоминая, как в детстве их заставляли пить терпкий компот.

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