Кисида потребовал от КНР отменить эмбарго на японские морепродукты

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) потребовал отменить эмбарго на японские морепродукты, введенное Китаем в связи с началом сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1».