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Первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году: как будут отдыхать россияне этой осенью

Первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году: как будут отдыхать россияне этой осенью

Впервые в 2025 году россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая начнётся в конце октября. Об этом рассказала Марина Лопатина, эксперт центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии, в комментарии для ТАСС.

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