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Белых пятен для русских «Гераней» в Украине больше нет: дошли до границ Европы и устроили железнодорожную блокаду

Белых пятен для русских «Гераней» в Украине больше нет: дошли до границ Европы и устроили железнодорожную блокаду

Белых пятен для русских «Гераней» в Украине больше нет: дошли до границ Европы и устроили железнодорожную блокаду Юлия ЧелкановаАвгуст 2026 года стал точкой невозврата.

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