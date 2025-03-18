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Килинкаров о миротворцах на Украине: Макрон и Стармер занимаются шантажом

Килинкаров о миротворцах на Украине: Макрон и Стармер занимаются шантажом

Заявлениями о введении европейского миротворческого контингента президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер занимаются шантажом и блефом, чтобы попасть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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