Килинкаров о миротворцах на Украине: Макрон и Стармер занимаются шантажом

Заявлениями о введении европейского миротворческого контингента президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер занимаются шантажом и блефом, чтобы попасть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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