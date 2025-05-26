Лео Чобу возвращается домой с тремя медалями

Культуристка из Молдовы Лео Чобу, победительница чемпионатов Arnold Classic и Empro Classic 2024, возвращается домой с тремя медалями — золотой, серебряной и бронзовой — с соревнования, прошедшего в Соединённых Штатах Америки.
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