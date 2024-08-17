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Чтобы котлеты таяли во рту: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент

Чтобы котлеты таяли во рту: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент

Чтобы котлеты таяли во рту: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент Юлия ЧелкановаКотлеты — это одно из самых популярных блюд в русской кухне.

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Комментарии
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Лиса Алиса
А  то мы &quot;дремучие&quot; про белый хлеб в молоке с рожденья не слышали! Статья ни о чём. Много букв, а толку нет. Жалко время на прочитку этого тупого опуса. С некоторых пор советуют вместо хлеба добавлять хлопья (овсяные, кукурузные, и т.п. на любителя) или протёртые овощи, так пользы больше.
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