Чтобы котлеты таяли во рту: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент

Лиса Алиса

А то мы "дремучие" про белый хлеб в молоке с рожденья не слышали! Статья ни о чём. Много букв, а толку нет. Жалко время на прочитку этого тупого опуса. С некоторых пор советуют вместо хлеба добавлять хлопья (овсяные, кукурузные, и т.п. на любителя) или протёртые овощи, так пользы больше.