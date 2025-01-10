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Царьград

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Nature: ученые нашли в грозовых тучах новый вид гамма-излучения

Nature: ученые нашли в грозовых тучах новый вид гамма-излучения

Международная группа ученых сделала открытие, заметив в грозовых тучах новый вид гамма-излучения.Как пишет научный журнал Nature, ученые из семи стран исследовали грозовые облака над Карибском морем и Центральной Америки на предмет проявления гамма-излучения.

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