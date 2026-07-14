Только стало известно, что Испания победила Францию со счетом 2:0 и вышла в финал ЧМ-2026.Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, уверенно обыграв команду Франции со счётом 2:0.
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