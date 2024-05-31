Амкар — Рубин-2: прогноз на матч 1 июня 2024 года, Вторая лига

аходим в создание новой новости — https://www.sports.ru/usernews/add.html. Заполняем заголовок, в Текст можно вписать что угодно пока, источник — ссылка на игру из МЦ (из гугл-таблицы поле URL матча), тэги — команды и турнир для Где смотреть, команды, турнир, прогнозы на футбол, ставки на спорт, ставки на футбол, лига ставочных блогеров для Прогнозов.
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