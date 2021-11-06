ИЗВЕСТИЯ iz

6 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • р с
    и тупой хохлоскот верит в этот бредПолитолог Безпаль...
  • Мила Ликова
    Всё как всегда, что бы зарабатывать деньги на такой коммерции, нужно знать все тонкости дела, а тут и...Нашли крайнего: к...
  • Андрей Тихонов
    местных в тюрягу, пришельца в тюрягу и депортация.В МВД рассказали ...

Экс-прокурор США предположил причастность Хилари Клинтон к делу Данченко

Экс-прокурор США предположил причастность Хилари Клинтон к делу Данченко

Обвинения в адрес российского аналитика Игоря Данченко позволили усомниться в подлинности досье экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией и разглядеть в деле след демократов, рассказал 6 ноября бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман в беседе с «Известиями»«Если рассмотреть несколько последних обвинений, там были люди, которых суд может использовать в качестве источников информации, и он, думаю, еще попытается с ними сотрудничать, чтобы выяснить, как далеко могла зайти эта манипуляция, куда приведет след: к Хилари Клинтон? К ФБР? Которая игнорировала все доказательства долгое время», — размышляет Толман.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх