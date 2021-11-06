Обвинения в адрес российского аналитика Игоря Данченко позволили усомниться в подлинности досье экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией и разглядеть в деле след демократов, рассказал 6 ноября бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман в беседе с «Известиями»«Если рассмотреть несколько последних обвинений, там были люди, которых суд может использовать в качестве источников информации, и он, думаю, еще попытается с ними сотрудничать, чтобы выяснить, как далеко могла зайти эта манипуляция, куда приведет след: к Хилари Клинтон? К ФБР? Которая игнорировала все доказательства долгое время», — размышляет Толман.