Два месяца до выборов в Госдуму: что обещали Роднина, Терешкова, Ресин и другие мастодонты российской политики

С такой "заботой о рабочем процессе" они скоро паранджу и тёмные очки для всех депутатов введут. Чтоб не видно было кто не пришёл, кто спит... словом, для обеспечения полной тайны голосования.

Александр Каблучко

Любая форма парламентаризма либерального толка начиная с Новгородского Вече губительна для России. История неоднократно давала нам эти горькие уроки. Работал я с этой братией целый год, насмотрелся и наслушался. Одни понты и любовь себя любимого. На выборы нужно ходить регулярно и тащить всех родственников, друзей и знакомых. Каждый не полученный бюллетень используется ими для продвижения своих. Если нет в бюллетене нормальных кандидатов, просто поставьте против всех или просто перечеркните