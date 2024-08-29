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Царьград

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Киев получил разрешение использовать F-16 над Россией от командующего ВС Нидерландов. Есть одно условие

Командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм разрешил Киеву использовать истребители F-16 над Россией.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Разрешение использовать свое оружие по территории России фактически является объявлением войны. Почему мы до сих пор со всеми этими странами поддерживаем дипломатические отношения? Почему не объявляем из пособниками террористов, как, впрочем , и страну У.. террористическим государством?Слабо?
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