Перенджиев: европейцы контролируют криминал Украины

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выдвинул гипотезу о скрытых целях визитов высокопоставленных европейских политиков в Киев.
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