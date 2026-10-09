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Wall Street Journal: в Пентагоне борются с дефицитом ракет методами Уолл-стрит

Wall Street Journal: в Пентагоне борются с дефицитом ракет методами Уолл-стрит

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября, ФедералПресс. Первый заместитель министра обороны США Стивен Файнберг пытается справиться с нехваткой боеприпасов, применяя методы антикризисного управления, освоенные им на Уолл-стрит.

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