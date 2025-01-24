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Центробанк России реализовал юани на 4,6 млрд руб. на внутреннем рынке

Центробанк России реализовал юани на 4,6 млрд руб. на внутреннем рынке

Центробанк России 23 января 2025 года продал на внутреннем рынке юани на сумму 4,6 млрд рублей. Накануне было реализовано 4,7 млрд рублей.

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