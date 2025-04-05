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Царьград

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Шквальный ветер и борьба с пожарами: Хакасия на грани ЧС

Шквальный ветер и борьба с пожарами: Хакасия на грани ЧС

В Хакасии пожарные потушили 34 из 43 лесных пожаров, несмотря на шквалистый ветер. МЧС России задействовало все силы, работая в режиме ЧС.

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