Заступник голови Єврокомісії з цінностей та транспарентності Віра Юрова (архівне фото) Єврокомісія пропонує заходи щодо правового захисту журналістів Керівництво ініціює кроки, покликані вберегти працівників медіа та активістів від необґрунтованих та неправомірних судових позовів Єврокомісія запропонувала ухвалити закони, що обмежують подання надмірних позовів з боку урядів та підприємств проти журналістів та правозахисників, які викривають корупцію […] Сообщение Єврокомісія пропонує заходи щодо правового захисту журналістів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.