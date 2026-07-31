МОК не будет вмешиваться в ситуацию с политическими декларациями для россиян в Литве

В МОК заявили, что международные федерации, которые проводят турниры на территории Литвы, должны самостоятельно заниматься вопросом возможного требования к российским атлетам подписывать декларацию с осуждением действий РФ.
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