Юрий Пронько назвал самый странный налог в России. По его мнению, это налог на недвижимость. Он заметил, что подавляющая часть граждан приобретает жильё через ипотеку либо строит на личные средства: "Однако государство считает, что я ему должен".
Юрий Пронько назвал самый странный налог в России. По его мнению, это налог на недвижимость. Он заметил, что подавляющая часть граждан приобретает жильё через ипотеку либо строит на личные средства: "Однако государство считает, что я ему должен".
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