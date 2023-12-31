Более 70 делегаций из 44 стран посетили Нижегородскую область в 2023 году

Иностранные делегации из 44 государств посетили Нижегородскую область в 2023 году. В их числе — представители стран дальнего и ближнего зарубежья: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Кот‑д’Ивуара, Монголии, Нигерии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и др.