Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о вероятной гибели зама Залужного

После последней сильной ракетной атаки, проведенной Вооруженными Силами РФ на украинские военные объекты, в сети появилась информация о разрушении одного из подземных командных центров Вооруженных Сил Украины в Киеве.
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