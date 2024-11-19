Как вырастут пособия и пенсии в начале декабря

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, как изменятся социальные выплаты и пенсии с 1 декабря 2024 года, и какие категории граждан это затронет.
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