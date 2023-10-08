Китай настраивается на знаковую встречу: Путин везёт Си армию корейцев, США теперь не до смеху

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Год 2023 уже на исходе, а Владимир Путин только впервые собрался за рубеж. И куда? Прямиком в Пекин, на форум «Один пояс, один путь», по персональному приглашению Си Цзинпиня.

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Комментарии
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Александр Макеев
Сколько там, у КНДР ядерных боеголовок и их носителей? Маловато? Значит северокорейцы за пару недель по стахановски &quot;сумеют изготовить&quot; недостающие пару-тройку сотен с большим довеском атомных и термоядерных боеголовок и 100-250 с огромным довеском высокоточных крылатых ракет и гиперзвуковых  носителей, которыми и ударить по военным базам США в Японии, Южной Кореи и по пусковым шахтам на территории США и по авианосным группам США! По принципу: если драка неизбежна, бей первым!
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