Китай настраивается на знаковую встречу: Путин везёт Си армию корейцев, США теперь не до смеху

Александр Макеев

Сколько там, у КНДР ядерных боеголовок и их носителей? Маловато? Значит северокорейцы за пару недель по стахановски "сумеют изготовить" недостающие пару-тройку сотен с большим довеском атомных и термоядерных боеголовок и 100-250 с огромным довеском высокоточных крылатых ракет и гиперзвуковых носителей, которыми и ударить по военным базам США в Японии, Южной Кореи и по пусковым шахтам на территории США и по авианосным группам США! По принципу: если драка неизбежна, бей первым!